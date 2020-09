Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Radfahrer bei Unfall auf L108 schwer verletzt

Melle (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr am Mittwochabend mit einem VW Passat die Allendorfer Straße (L108) in Richtung Borgloh. Als der junge Mann gegen 19.15 Uhr nach rechts auf ein landwirtschaftliches Gehöft abbiegen wollte, übersah er einen 42 Jahre alten Radfahrer und erfasste den Mann. Der Fahrradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

