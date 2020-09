Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter zeigt sich Schülerin in schamverletzender Weise

Osnabrück (ots)

Im Osnabrücker Stadtteil Schinkel zeigte sich ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann am Mittwochmorgen in schamverletzender Weise einer 11-Jährigen. Die Schülerin befand sich gegen 07.40 Uhr auf einem von der Goldkampstraße abgehenden Weg, parallel zur Windthorststraße, als sie am Wegesrand den Unbekannten erblickte. Dieser hatte seine Hose heruntergelassen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Nach dem der Mann die Schülerin und ein weiteres Mädchen sah, entfernte er sich in Richtung des Waldes. Eine weitere Zeugin bemerkte unmittelbar darauf einen Verdächtigen, auf den die Beschreibung der 11-Jährigen zutraf. Das Mädchen beobachtete den Mann in Höhe der dortigen Kirche, bevor er in Richtung Ölweg ging und sie ihn aus den Augen verlor. Der Exhibitionist hatte eine dickliche Statur und kurze Haare. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans und einem grauen Pullover. Zudem trug er ein schwarzes Cappy. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 327-3103 zu melden.

