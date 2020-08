BPOLI S: Reisende bedroht und Polizisten beleidigt

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Ein 36-Jähriger hat am gestrigen Dienstagabend (04.08.2020) Reisende am Bahnhof Zuffenhausen bedroht und anschließend die eingesetzten Polizeibeamten beleidigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand begann der 36 Jahre alte Mann offenbar völlig grundlos Reisende am Bahnsteig zu beleidigen und zu bepöbeln. Einem Geschädigten soll er dabei den Mund-Nasenschutz heruntergerissen und ihm zudem gedroht haben, ihn in den Gleisbereich zu stoßen. Eine von Zeugen alarmierte Streife der Landespolizei konnte den mit der S-Bahn geflüchteten Tatverdächtigen am Bahnhof Asperg antreffen. Während einer Identitätsfeststellung verhielt der deutsche Staatsangehörige sich aggressiv gegenüber den Beamten und beleidigte diese unentwegt, weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Landespolizisten zudem Betäubungsmittel bei dem 36-Jährigen. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung. Weitere etwaige geschädigte werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

