Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizistin angegriffen

Stuttgart (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte der Bundespolizei ist es am Sonntag (02.08.2020) gegen 00:30 Uhr an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Sommerrain gekommen. Eine Streife der Bundespolizei war zunächst aufgrund der Meldung über eine hilflose Person zum Haltepunkt Sommerrain gerufen worden. Bei Eintreffen fanden die Beamten den am Boden liegenden und augenscheinlich stark alkoholisierten 24-Jährigen vor. Im Verlauf einer späteren Identitätsfeststellung richtete sich der der polizeibekannte Mann unvermittelt auf, stieß eine Polizeibeamtin gegen die Brust und flüchtete anschließend in eine zeitgleich eingefahrene S-Bahn. Nachdem er der polizeilichen Aufforderung, den Zug zu verlassen, nachgekommen war, versuchte er nun erneut die Polizistin anzugehen, sodass er letztlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Im Anschluss beleidigte er zudem mehrfach die Einsatzkräfte und versuchte in deren Richtung zu spucken. Nach Vorstellung in einem nahegelegenen Krankenhaus verbrachten ihn die Beamten schließlich zur Dienststelle, wo er zur Ausnüchterung bis in die Morgenstunden im Gewahrsam verblieb. Alle beteiligten Personen verblieben durch den Vorfall unverletzt. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat inzwischen die Ermittlungen gegen den 24-jährigen irakischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der Beleidigung und des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

