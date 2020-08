Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Belästigung am Bahnsteig

Esslingen (ots)

Ein 62-jähriger Mann steht im Verdacht am Samstagnachmittag (01.08.2020) gegen 13:40 Uhr eine junge Frau am Esslinger Bahnhof belästigt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der deutsche Staatsangehörige zunächst am Bahnsteig aufgehalten haben, wo er nach Zeugenangaben offenbar in der geschlossenen Hose an seinem Glied manipulierte und dabei wohl augenscheinlich eine junge Frau mit seinen Blicken fixierte. Der aufmerksame Reisende sprach den 62-Jährigen daraufhin an und verständigte über den Notruf die Landespolizei, die den Mann kurz darauf am Bahnhofsvorplatz vorläufig festnahm. Bei der mutmaßlichen Geschädigten soll es sich um eine junge Frau im Alter von etwa 15 bis 17 Jahren, circa 160 cm bis 170 cm groß, mit dunkelblonden, schulterlangen Haaren gehandelt haben, die zur Tatzeit ein gestreiftes, hellblaues Oberteil und eine kurze Hose trug. Ob die junge Dame die Handlungen des 62-Jährigen aktiv wahrgenommen hat, ist derzeit noch unbekannt. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat zum Vorfall die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sowie insbesondere die bislang unbekannte Geschädigte sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

