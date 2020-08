Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender bespuckt

Stuttgart (ots)

Ein 36-Jähriger hat am Freitagnachmittag (31.07.2020) gegen 16:00 Uhr einen Fahrgast in einer S-Bahn der Linie S6 aus Richtung Weil der Stadt bespuckt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 36-jährige deutsche Staatsangehörige zunächst während der Fahrt lautstark Musik gehört haben, wodurch sich ein bislang unbekannter Reisender mutmaßlich gestört fühlte. Als der Fahrgast den späteren Tatverdächtigen auf den Umstand ansprach, soll ihn dieser unvermittelt angespuckt haben. Gemäß Zeugenangaben verließ der unbekannten Geschädigte daraufhin die S-Bahn am Haltepunkt Neuwirtshaus-Porscheplatz. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den in der S-Bahn verbliebenen 36-Jährigen kurz danach beim Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof an und stellten dessen Identität fest. Der im Landkreis Böblingen wohnhafte Mann muss nun u.a. mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung rechnen. Zeugen des Vorfalls, sowie insbesondere der bislang unbekannte Reisende, werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

