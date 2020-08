Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus

Waiblingen (ots)

Mehrere bislang unbekannte Jugendliche haben am Freitagabend (31.07.2020) durch das Hantieren mit vermeintlichen Spielzeugpistolen in einer S-Bahn der Linie S2 einen Polizeieinsatz am Bahnhof Waiblingen ausgelöst. Gegen 17:45 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf, dass sich in einer S-Bahn Richtung Filderstadt ein Mann befindet, der eine augenscheinliche Schusswaffe mit sich führen soll. Beim Halt des Zuges am Bahnhof Waiblingen durchsuchten daraufhin mehrere alarmierte Streifen der Bundes- und Landespolizei mit schwerer Schutzausstattung die S-Bahn nach der gemeldeten Person. Hierbei stellte sich bei Befragungen von Fahrgästen heraus, dass es sich wohl um mehrere Jugendliche gehandelt haben muss, die den Zug offenbar bereits an einem vorherigen Halt verließen. In dem Schnellzug fanden die Beamten Verpackungen von Spielzeugpistolen, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Unbekannten keine funktionsfähige Schusswaffe bei sich führten. Bei dem Vorfall kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu keinen Bedrohungshandlungen. Die polizeilichen Maßnahmen führten jedoch zu bahnbetrieblichen Verzögerungen im S-Bahnverkehr.

