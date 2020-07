Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Durchfahrende Regionalbahn mit Steinen beworfen

Weinstadt - Beutelsbach (ots)

Bislang unbekannte Jugendliche haben am gestrigen Montagabend (27.07.2020) gegen 19:30 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Beutelsbach einen durchfahrenden Regionalzug mit Schottersteinen beworfen, wodurch die Frontscheibe riss. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich offenbar mehrere derzeit unbekannte männliche Jugendliche auf dem Bahnsteig des Haltepunkts Beutelsbach auf, von denen mindestens einer den passierenden Go-Ahead Zug in Richtung Ellwangen mit Schottersteinen beworfen haben soll. Ein Stein traf hierbei die Frontscheibe der Bahn, die durch den Aufschlag an mehreren Stellen riss. Der Lokführer des Zuges leitete umgehend eine Schnellbremsung ein und alarmierte die Bundespolizei. Trotz einer anschließenden polizeilichen Fahndung konnten die Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. Durch den Vorfall wurden weder Lokführer noch Fahrgäste verletzt, es entstand jedoch ein noch nicht genau bezifferbarer Schaden an der Front des Zuges. Die Bundespolizei sucht im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

