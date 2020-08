Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 23-Jähriger von Bauzug erfasst

Lonsee (ots)

Ein alkoholisierter 23-Jähriger ist am vergangenen Sonntagfrüh (02.08.2020) gegen 03:10 Uhr am Haltepunkt Lonsee von einem durchfahrenden Bauzug erfasst und verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand legte sich der stark alkoholisierte junge Mann auf den Bahnsteig, wobei seine Beine offenbar über die Bahnsteigkante hinweg in den Gleisbereich ragten. Der Lokführer eines durchfahrenden Baumaschinenzugs Richtung Ulm erkannte den auf dem Boden liegenden offenbar zu spät und erfasste trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung die Beine des Mannes. Umgehend alarmierte Rettungskräfte verbrachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Er erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen an Armen und Gesicht sowie mehrere Frakturen des linken Beines. Die ermittelnde Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Die weiße Linie an Bahnsteigen markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis. Ein Aufenthalt zwischen Bahnsteigkante und der weißen Linie ist verboten. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell