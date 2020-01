Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29.01.2020

Peine (ots)

Versuchte Einbrüche in Vechelde

Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 18:00 Uhr, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus im Fichtenweg einzudringen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Im gleichen Zeitraum versuchten unbekannte Täter ebenfalls in zwei Mehrfamilienhäuser im Erlenweg gewaltsam einzudringen. Auch dies misslang den Tätern und sie entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telfon 05302/8043730, zu melden.

Kleintransporter in Ilsede - Entwarnung

Am Sonntag, gegen 15:00 Uhr, wurden zwei Mädchen (7 und 9 Jahre alt) von einem Fahrzeugführer um Hilfe gebeten. Die beiden Mädchen gingen nicht auf die Frage ein und begaben sich umgehend nach Hause, woraufhin der Mann sich in unbekannte Richtung entfernte. Die Polizei Ilsede fahndete umfassend nach dem Kleintransporter, konnte ihn jedoch nicht ausfindig machen. Es lagen keine strafbaren Handlungen vor. Es kam zu keinen weiteren Vorfällen. Die Polizei möchte beruhigen und hält dennoch weiterhin Ausschau nach dem Fahrzeugführer.

