Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.01.2020

Peine (ots)

Hoher Sachschaden nach Parfümdiebstahl

Am Samstag, zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr, entwendeten drei unbekannte Täter Parfüm aus einer Drogerie in der Kirchvordener Straße. Sie entnahmen die Waren aus den Regalen, steckten sie anschließend offenbar in einen mitgeführten Rucksack und entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Schaden von etwa 1.495 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, 05171/9990, zu melden.

Falscher Handwerker entwendete Bargeld

Gemeinde Ilsede. Am Montag, gegen 11:50 Uhr, kam es zu einem Trickdiebstahl in der Gerhardstraße. Ein unbekannter Mann gab sich als Handwerker aus. Der 97-jährige Geschädigte gewährte ihm aufgrund dessen den Zugang in seine Wohnung. Dies nutzte der unbekannte Mann offenbar aus und entwendete in unbeobachteten Momentan offenbar eine Geldbörse, Bargeld und Dokumente des 97-jährigen Eigentümers. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, 05172/410930, zu melden.

Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern! Es wird geraten, Handwerker und Mitarbeiter anderer Firmen erst nach einem zuvor besprochenen Termin und nach Vorzeigen eines Dienstausweises in die Wohnung zu lassen. Weiterhin sollten fremden Personen nie unbeaufsichtigt die Räumlichkeiten betreten.

Versuchte Einbrüche in Vechelde

Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 15:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus im Cachanring einzudringen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flohen unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr, im Schreberweg. Unbekannte Täter versuchten gewaltsam in ein dortiges Mehrfamilienhaus einzudringen. Dies gelang den Tätern offenbar nicht und sie entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/8043730, zu melden.

Diebe versuchten in Ilsede einzubrechen

In der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 21:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße "Im Schwarzen Kamp" einzudringen. Dies gelang den Täter aus unbekannter Ursache nicht. Sie entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es am Sonntag, zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr, in der Gerhard-Lukas-Straße. Unbekannte Täter versuchten gewaltsam in ein dortiges Einfamilienhaus einzudringen. Dies gelang den Tätern offenbar nicht. Sie entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, zu melden.

