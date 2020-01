Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.01.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten Transporter.

Salzgitter, Lebenstedt, Schillerstraße, 27.01.2020, 01:20 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein am Fahrbahnrand geparkter Peugeot Boxer entwendet wurde. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter beschädigten Schulgebäude durch Graffiti.

Salzgitter, Thiede, Schulkomplex, Panscheberg, 24.01.2020, 14:00 Uhr-27.01.2020, 08:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Außenwände sowohl im Bereich der Mensa als auch im Bereich der Sporthalle mit Farbe beschmiert wurden. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Thiede unter der Telefonnunmmer 05341 29347-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallverursacher flüchtete.

Burgdorf b. Salzgitter, Unter dem Dorfe, 25.01.2020, 15:35 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 28-jährige Fahrer eines Audi die Kreisstraße 4 von Lesse in Richtung Berel befahren habe. In einer Linkskurve vor der Ortschaft Berel sei ihm offensichtlich ein Fahrzeug entgegengekommen, welches zum Teil die Fahrbahn des Audi-Fahrers genutzt hatte. Hierbei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Geschädigte erkannte, dass der Verursacher offensichtlich gerade zu diesem Zeitpunkt sein Mobiltelefon genutzt hatte. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Laut Zeugenhinweisen könne es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen grauen Kleinwagen gehandelt haben. Der Fahrer könnte ca. 30-40 Jahre alt sein und schwarze Haare haben. An dem geschädigten Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel abgerissen, es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht den Geschädigten zu einem Verkehrsunfall.

Salzgitter, Am Schölkegraben in Höhe einer Apotheke, 24.01.2020, 18:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Fahrer eines grauen Opel Omega beim Fahren aus einer Parklücke den vor ihm geparkten Pkw im Heckbereich beschädigt hatte. Der Verursacher entfernte sich schließlich von der Unfallstelle, erschien jedoch geraume Zeit später wieder an der Unfallstelle. Zu diesem Zeitpunkt sei das geschädigte Fahrzeug nicht mehr anzutreffen gewesen. Die Polizei sucht das geschädigte Fahrzeug. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05341/18970.

Polizei führte Geschwindigkeitsmessungen durch.

Baddeckenstedt, Rhene, Bundesstraße 6, 20.01.2020, 12:00-14:30 Uhr. Salzgitter, Calbecht, Nord-Süd-Straße, 22.01.2020, 08:15-11:15 Uhr. Die Polizei führte zur Reduzierung von Verkehrsunfällen und als Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit sowohl am 20.01. als auch am 22.01. Geschwindigkeitsmessungen durch. Nach Auswertung der Messprotokolle konnten folgende Ergebnisse festgestellt werden:

Bei der am 20.01. im Bereich Baddeckenstedt (Rhener-Kurve) durchgeführten Messung in einer 50 km/h-Zone konnte die Polizei bei 591 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 142 Überschreitungen feststellen. Der gemessene Höchstwert lag an diesem Tag bei 117 km/h.

Die Geschwindigkeitsmessung am 22.01. auf der Nord-Süd-Straße in einer 80 km/h-Zone brachte folgendes Ergebnis: Bei knapp über 1200 gemessenen Fahrzeugen konnten 109 Überschreitungen festgestellt werden. Die Höchstgeschwindigkeit an diesem Tag lag bei 129 km/h. Die Polizei kündigt auch für die Zukunft weitere Kontrollen dieser Art an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell