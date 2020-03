POL-HB: Nr.: 0194 -Bewaffneter Ladendieb in U-Haft

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Osterholz, Werner-Steenken-Straße Zeit:23.03.2020, 12.45 Uhr

Gestern Mittag erwischte der Ladendetektiv eines Baumarktes in Osterholz einen 36 Jahre altenVerdächtigen, als er dabei war, zwei Lasermessgeräte zu stehlen. Der Dieb hatte bei der Tat einSkalpell und ein Einhandmesser dabei und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.Gegen 12.45 Uhr wurde der Detektiv auf den 36-Jährigen aufmerksam. Dieser war gerade dabei mitHilfe des Skalpells die Diebstahlssicherung eines Lasermessgerätes zu entfernen. Ein weiteres hatteer bereits in seiner Jackentasche versteckt. Der Verdächtige begleitete den Detektiv in sein Büro undhändigte dort noch ein Einhandmesser aus seiner Hosentasche aus. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls mit Waffen gegen den 36-Jährigen. Der Mann istder Polizei bereits als sogenannter Intensivtäter bekannt. Das zuständige Kommissariat erwirkte inZusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bremen einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr gegen den Verdächtigen.

