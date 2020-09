Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen

Melle (ots)

Am Mittwochmittag brannte es auf einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Hornstraße. Bewohner des Anwesens bemerkten gegen 13 Uhr Rauch an einem Gebäudeteil der Stallungen und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Melle-Mitte, Gesmold und Wellingen eintrafen, stand der Dachstuhl des betroffenen Bauwerkes bereits im Vollbrand. Mit Hilfe einer Drehleiter gelang es der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf den weiteren Gebäudekomplex zu verhindern. Der betroffene Stall, in dem sich keine Tiere befanden, brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

