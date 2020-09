Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Werkzeugdieb verletzte sich

Bad Iburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch hat ein Unbekannter in der Straße An der Walkenmühle ein Firmenfahrzeug aufgebrochen und sich dabei offenbar verletzt. Der Mann wurde gegen 00.15 Uhr von einem Anwohner dabei beobachtet, wie er die Heckscheibe eines am Straßenrand geparkten Opel Combo einschlug und aus dem Laderaum diverse Werkzeuge an sich nahm. Danach lief der dunkel gekleidet Täter mit Kapuze auf dem Kopf samt Beute in Richtung Mühlentorcenter weg. Die Fahndung der alarmierten Polizei nach dem etwa 180cm großen Aufbrecher blieb erfolglos. Vorgefundene Blutspuren am Tatort lassen vermuten, dass sich der Mann beim Einschlagen der Glasscheibe nicht nur unerheblich verletzt haben dürfte. Wer Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

