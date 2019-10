Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Beim Einpacken bestohlen

Heiden (ots)

Das Portemonnaie und das Mobiltelefon einer 77-Jährigen hat ein Unbekannter am Freitag in Heiden gestohlen. Es kam zu der Tat, als die Heidenerin gegen 14.45 Uhr dabei war, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Industriestraße ihre Einkäufe im Wagen zu verstauen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

