Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Zwei Autos gestohlen

Velen (ots)

Unbekannte haben in Velen-Ramsdorf zwei Pkw entwendet. Dazu ist es im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.00 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter auf unbekannte Weise in ein Wohnhaus an der Borkener Straße eingedrungen. Sie nahmen die Schlüssel von zwei Fahrzeugen an sich, die an dem Haus gestanden hatten. Die Täter entfernten sich damit unbemerkt. Bei den gestohlenen Autos handelt es sich um einen grau lackierten Seat Ateca 5FP mit BOR-Kennzeichen und einen grün lackierten Seat Ibiza 6J, ebenfalls mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

