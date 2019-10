Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Heek (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.100 Euro stellen die Bilanz einer Kollision von zwei Pkw in Heek-Nienborg dar. Eine 53-Jährige befuhr am Freitag gegen 10.10 Uhr die Eschstraße. Als die Gescheranerin die übergeordnete Meteler Straße in Richtung Neustraße queren wollte, stieß sie mit dem von links kommenden Fahrzeug einer 26-jährigen Heekerin zusammen.

