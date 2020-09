Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfall in der Bierstraße - E-Scooter-Fahrer flüchtet

Osnabrück (ots)

Ein 16-Jähriger befuhr am Dienstagnachmittag (14.10 Uhr) mit einem Mountainbike die Bierstraße in Richtung Innenstadt. Als unmittelbar vor der Lohstraße ein E-Scooter-Fahrer quer auf der Straße stand, versuchte der Jugendliche an dem Unbekannten vorbeizufahren. Hierbei streifte er jedoch das Fahrzeug, stürzte und rutschte gegen das entgegenkommende Fahrrad eines 61 Jahre alten Mannes. Dabei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Der 61-Jährige kam durch den Unfall ebenfalls zu Fall, blieb jedoch unverletzt. Der unbekannte und jung aussehende Fahrer des Miet-E-Scooters entfernte sich in Richtung Innenstadt, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, aber auch den Unbekannten, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

