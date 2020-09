Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Nach Sachbeschädigungen- Polizei sucht vier Personen

Melle (ots)

Die Meller Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen, die sich in der Zeit zwischen dem 31.07. und dem 08.08.2020 im Außenbereich eines Autohauses an der Oststraße ereigneten. Der Tatverdacht richtet sich gegen vier jugendliche Personen (zwei Männer und zwei Frauen), die auf dem Gelände gesehen wurden. Zumindest einer der beiden Männer soll dabei eine zum Autohaus gehörende hölzerne Sitzbank mutwillig zerstört haben. Diese Person war schlank und hatte dichte, dunkle, an den Seiten rasierte Haare. Eine der beiden Frauen hatte längere, blonde Haare und führte einen kleinen, hellen Hund mit sich. Hinweise in der Sache bitte an die 05422/92060-130.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell