Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Einbeck (ots)

Markoldendorf (pap) Am Donnerstag, 27.08.2020, kam es in der Dasseler Ortschaft Markoldendorf im Knuttenbrink, zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr, zu einem Tageswohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter gelangte während der Abwesenheit der Bewohner durch Aufbrechen der Haustür in das Einfamilienhaus. Aus dem Inneren entwendete er ein Mobiltelefon, mehrere Armbanduhren sowie eine Geldkassette mit Bargeld. Wie hoch der Schaden ist, muss noch genau ermittelt werden. Zeugen, denen in der genannten Zeit irgendetwas verdächtig vorgekommen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

