Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Fahrradfahrer stürzen und verletzen sich (48/2906) 29.06.2020

Hanhofen (ots)

Am Montagabend befuhr ein 72-jähriger PKW-Fahrer die Hauptstraße in Hanhofen und wollte rechts in die Hölderlinstraße einbiegen. Zwei Fahrradfahrer, im Alter von 77 und 33 Jahren, befuhren zeitgleich den Fahrradweg parallel zur Hauptstraße. An der Kreuzung hielten beide Fahrradfahrer kurz an und wollten dann in den fließenden Verkehr einfahren, da der Radweg endete. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrradfahrer stürzten zu Boden und verletzten sich. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell