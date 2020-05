Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate Ladendiebin - 40-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (13.05.2020) eine 40 Jahre alte Frau und ihren 41-jährigen Begleiter vorläufig festgenommen. Die 40-Jährige steht im Verdacht, in einem Discounter an der Schemppstraße Lebensmittel gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Eine 33 Jahre alte Mitarbeiterin des Geschäfts beobachtete die Tatverdächtige gegen 19.00 Uhr, wie sie Lebensmittel in ihre Tasche steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Als die Mitarbeiterin sie ansprach, stieß die rabiate Frau die 33-Jährige zur Seite, ließ die Beute zurück und flüchtete mit ihrem 41 Jahre alten Begleiter in einem Auto. Weitere Ermittlungen führten auf die Spur der beiden Tatverdächtigen. Polizeibeamte nahmen beide daraufhin in ihrer Wohnung vorläufig fest. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Tatbeteiligung des 41-Jährigen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

