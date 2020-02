Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen an einem PKW

Hausen (Wied) (ots)

In der Nacht vom 05.02.2020 auf den 06.02.2020 wurde an einem PKW Ford Fiesta in Hausen (Wied), Auf der Held, durch eine(n) bisher unbekannte(n) Täter(in) die Windschutzscheibe mit einem Stein beschädigt. Am frühen Morgen des 12.02.2020, ca. 05:00 Uhr, ist von dem Geschädigten ein lautes Geräusch wahrgenommen worden. Im Zuge einer Nachschau stellte der Geschädigte fest, dass ein Rücklicht mit einem Stein eingeschlagen oder eingeworfen worden ist. Das Fahrzeug war in den genannten Tatzeiträumen jeweils im Carport abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

