Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall beim Abbiegen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Sachschaden von rund Hunderttausend Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag (13.05.2020) in Feuerbach ereignet hat. Ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 10.40 Uhr in der Tunnelstraße in Richtung Pragsattel unterwegs und bog nach links in die Siemensstraße ab. Dabei stieß er mit einem Lkw eines 36-Jährigen zusammen, der auf der Siemensstraße in Richtung Feuerbach Bahnhof unterwegs war. Während der Unfallaufnahme musste eine Fahrspur gesperrt und im Anschluss gereinigt werden. Beide Unfallbeteiligten blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

