Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit fremdem Ausweis unterwegs

Stuttgart-Stadtgebiet/ -Horb am Neckar (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag (12.05.2020) ist ein 30 Jahre alter Mann festgenommen worden, der im Verdacht steht, Ausweispapiere missbraucht zu haben und sich unerlaubt in Deutschland aufzuhalten. Die Beamten kontrollierten gegen 17.45 Uhr einen Audi und die zwei Insassen, die vom Johannesgrabentunnel in Richtung A81 unterwegs waren. Der 30-jährige Fahrer händigte den Beamten einen deutschen Führerschein aus. Bei dem Abgleich des Lichtbilds kamen den Polizisten bereits Zweifel an der Identität des Mannes. Bei der späteren Durchsuchung seiner Wohnung in Horb am Neckar fanden und beschlagnahmten die Beamten mehrere ausgeschriebene Dokumente. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Fahrzeugführer um einen türkischen Staatsangehörigen, der sich unerlaubt in Deutschland aufhalten soll und sich mit dem Führerschein einer anderen Person ausgewiesen hatte. Darüber hinaus ist er mutmaßlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 30 Jahre alte türkische Tatverdächtige wird mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls im Laufe des Mittwochs (13.05.2020) einem Richter vorgeführt. Der 41-jährige Beifahrer, der im Verdacht steht, den Autofahrer bei seinem unerlaubten Aufenthalt unterstützt und die Tataufklärung verhindert zu haben, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

