Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto eingeklemmt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen (13.05.2020) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Ein 85-jähriger Hyundai-Fahrer war gegen 08.00 Uhr im Hessenlauweg aus Richtung Im Himmel unterwegs. Auf der rechten Seite standen ordnungsgemäß geparkte Autos. Als ihm ein 44-jähriger LKW-Fahrer aus Richtung Universitätsstraße entgegenkam, wollte der 85 Jahre alte Mann noch an drei geparkten Autos bis zur nächsten Lücke vorbeifahren. Er überschätzte offenbar die Entfernung zu dem entgegenkommenden Fahrzeug und streifte zwei geparkte Autos. Auf Höhe vom dritten kollidierte er mit dem LKW und der Hyundai verkeilte sich zwischen den beiden Fahrzeugen. Ein Rettungswagen versorgte den leicht verletzten Mann und brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

