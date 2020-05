Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gefälschten Dokumenten unterwegs - 34-Jähriger festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (12.05.2020) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich mit gefälschten Personaldokumenten ausgewiesen zu haben. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen mit seinem Fiat gegen 15.00 Uhr in der Heilbronner Straße. Der 34-Jährige wies sich mit einer mutmaßlich gefälschten tschechischen Identitätskarte und einem mutmaßlich gefälschten tschechischen Führerschein aus. In seiner Wohnung fanden die Beamten eine weitere, offenbar ebenfalls gefälschte tschechische Identitätskarte. Ermittlungen ergaben, dass sich der Tatverdächtige seit mehreren Jahren ohne erforderliche Erlaubnis in Deutschland aufhält. Der 34 Jahre alte Serbe wird im Laufe des Mittwochs (13.05.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

