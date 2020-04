Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter wirft gefüllten Eimer von Überführung auf Radweg - die Polizei sucht Zeugen - Velbert - 2004064

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag (08. April 2020) wurde eine 36-jährige Radfahrerin an einer Unterführung auf dem Panoramaradweg in Velbert beinahe von einem heruntergeworfenen Zehn-Liter-Eimer getroffen. Der mit einer Curryketchupsauce gefüllte Eimer verfehlte die Velberterin glücklicherweise, so dass niemand verletzt wurde. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 15:30 Uhr befuhr die 36-jährige Velberterin mit ihrem Kind auf dem rückwärtigen Fahrradsitz den Panoramaradweg in Velbert aus Richtung Schulstraße kommend in Richtung Schwanenstraße. In Höhe der Überführung Schwanenstraße fiel plötzlich ein gefüllter Zehn-Liter-Eimer nur wenige Meter vor ihr auf den Boden. Die Radfahrerin konnte glücklicherweise ausweichen, so dass weder sie noch ihr Kind verletzt wurden. Auch ihre nachfolgende Familie konnte die Fahrräder zeitnah abbremsen, so dass sie weder von dem Eimer berührt, noch durch den auf dem Radweg ausgelaufenen rutschigen Inhalt zu Fall kamen.

Um den Verursacher ausfindig zu machen, lief die Velberterin über eine Treppe auf die über dem Panoramaradweg verlaufende Schwanenstraße. Hier sah sie eine männliche Person, die sich fußläufig zügig in Richtung Talstraße entfernte. Ob die Person mit der Wurfattacke tatsächlich in Verbindung gebracht werden kann, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren aktuellen Ermittlungen.

Die 36-Jährige kann die Person folgendermaßen beschreiben:

- circa 70 Jahre alt - weiße Haare - bekleidet mit einem kurzärmeligen Hemd, einer blauen Weste und einer braunen Stoffhose

Im Rahmen der Ermittlungen durch die hinzugezogene Polizei konnte ein identischer Eimer in der Nähe der Überführung an einer dortigen Lackiererei auf der Schwanenstraße festgestellt werden. Nach Angaben der Mitarbeiter war ein weiterer Eimer bereits am Montag (06. April 2020) vor dem Firmengelände aufgefunden und von den Mitarbeitern entsorgt worden.

Auch auf dem Panoramaradweg konnten an der Unterführung zwei weitere, identische Eimer mit gleichem Inhalt festgestellt werden. Auch diese Eimer waren augenscheinlich zuvor von der Straße aus auf den Radweg heruntergeworfen worden.

Alle Eimer sind rot und haben einen gelben Deckel. Sie waren mit Curryketchupsauce gefüllt, dessen Haltbarkeit bereits überschritten war.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Herkunft der mit Curryketchup gefüllten Eimer oder zu dem in Tatortnähe gesehn Mann tätigen können oder andere verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich jederzeit an die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 - 6110, zu wenden.

