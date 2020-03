Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Angeblicher Spendensammler bestiehlt Seniorenpaar

Minden (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein Trickbetrüger ein Seniorenpaar in Minden bestohlen. Dabei gab er vor, Spenden für einen Zirkus zu sammeln.

Als der Betrüger gegen 17.00 Uhr bei dem Ehepaar im Burgweg klingelte, öffnete man ihm die Tür. Daraufhin fragte der Unbekannte nach einer Spende für einen Zirkus, dessen Winterquartier sich angeblich in der Nähe befinden würde. Anschließend bat ihn der Bewohner herein und übergab ihm einen geringen Bargeldbetrag aus seinem Portemonnaie. Als der Kriminelle anschließend nach einem Glas Wasser fragte, kam der Senior dieser Bitte ebenfalls nach. Diesen Moment nutzte der Betrüger offenbar aus, um die Geldbörse aus einer Schublade zu entwenden. Als er das Wasser ausgetrunken hatte, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Den Diebstahl bemerkten die Geschädigten wenig später.

Der angebliche Zirkusmitarbeiter wird als etwa 35 Jahre alt und mit einer Größe von 175-180 cm beschrieben. Er war von schlanker Statur und trug mittelblonde Haare. Der Mann könnte nach Verlassen des Wohnhauses ein bereitgestelltes Fahrrad verwendet haben. Hinweise zu ihm werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Die Polizei mahnt wiederholt zur Vorsicht im Umgang mit Fremden und warnt dringend davor, diesen die Haustür zu öffnen oder Zutritt in die Wohnobjekte zu gewähren. Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände und lassen Sie die Unbekannten unbeaufsichtigt in Ihren Wohnräumen. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch und wählen im Zweifel immer den Polizeinotruf 110.

