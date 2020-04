POL-ME: Müllcontainer in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2004062

Polizei Mettmann

Am frühen Donnerstagmorgen (09. April 2020) bemerkte eine aufmerksame Zeugin einen brennenden Müllcontainer auf einer Wiese der Parkanlage "Grüner See" in Ratingen. Die Feuerwehr geht von einer Brandstiftung aus, weshalb die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat und nun nach Zeugen sucht.

Das war geschehen:

Gegen 05:30 Uhr informierte eine 51-jährige Ratingerin die Feuerwehr über eine brennende Mülltonne auf einer Wiese der Parkanlage "Grüner See". Die herbeigerufenen Feuerwehrbeamten konnten das Feuer schnell löschen, so dass nur ein geringer Sachschaden entstand.

Die Feuerwehr geht von einer Brandstiftung aus, so dass die Polizei ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet hat. Erste Ermittlungen vor Ort führten leider zu keinerlei Rückschlüssen auf den Verursacher, weshalb die Polizei nun Zeugen bittet, sachdienliche Angaben zu melden.

Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstige Feststellungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, können jederzeit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 - 6210, gemeldet werden.

