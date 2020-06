Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen -Fahrzeugdokumente nicht mitgeführt (28/2906) 29.06.2020

Dudenhofen (ots)

Drei Verwarnungen auf Grund nicht mitgeführter Dokumente und zwei Verwarnungen wegen Beleuchtungsmängeln am PKW sprach die Polizei im Rahmen einer einstündigen Kontrolle, am Montagmorgen, in der Iggelheimer Straße, in Dudenhofen, aus. Zudem wurden vier Mängelberichte wegen nicht mitgeführter Dokumente bzw. technischen Mängeln am Fahrzeug ausgestellt.

