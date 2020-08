Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneuter Brand zweier Gartenlauben

Northeim (ots)

Einbeck, Kolberger Straße, Donnerstag, 27. August 2020, 20.30 Uhr

EINBECK (köh) - Donnerstagabend meldeten Anrufer, dass sie eine schwarze Rauchsäule im Bereich der Geschwister-Scholl-Schule in Einbeck sehen.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zwei brennende Gartenlauben in der Kleingartenkolonie an der Kolberger Straße feststellen. Eine Gartenlaube stand bereits in Vollbrand, eine weitere im Schwelbrand. Die Feuer konnten durch Feuerwehrkräfte aus Einbeck, Avendshausen, Rengershausen, Kohnsen und Vardeilsen gelöscht werden. Im Einsatz sind zurzeit ca. 100 Einsatzkräfte.

Brandbetroffen sind nach aktuellem Ermittlungsstand drei Gartenparzellen. Ein kleineres Feuer an einer dritten Gartenlaube konnte durch gemeinsames Vorgehen der Feuerwehr und der Polizei mittels Feuerlöscher im Keim erstickt werden.

Die Polizei ist mit einem hohen Kräfteansatz in Einbeck im Einsatz. Die Ermittlungs- und Einsatzmaßnahmen laufen unter Hochdruck. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht getroffen werden.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Einbecker Polizei unter Telefon 05561-949780 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell