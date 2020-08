Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Das neue Schuljahr beginnt - Polizei Einbeck kontrolliert verstärkt im Umfeld von Schulen

Einbeck (ots)

Einbeck(myl) In Niedersachsen sind am donnerstag, den 27.08.2020, die mehrwöchigen Schulferien zu Ende gegangen. Das neue Schuljahr startet, wenn auch im eingeschränkten Regelbetrieb durch das Coronavirus. Die Einschulungen stehen am kommenden Samstag, den 29.08.2020, bevor. Hiermit werden auch die Erstklässler, teilweise erstmalig, im Straßenverkehr eigenständig unterwegs sein, auf welche es besonders zu achten gilt. Die Polizei Einbeck appelliert aus diesem Grund an alle Verkehrsteilnehmer, im Bereich von Schulen, aber auch Kindertagesstätten und an Bushaltestellen, besonders vorausschauend und aufmerksam zu fahren. Es gilt Rücksicht zu nehmen, da erfahrungsgemäß gerade in den ersten Schulwochen die Schulanfänger Schwierigkeiten haben, Gefahren zu erkennen und sich richtig zu verhalten. Zusätzlich wird in Anbetracht der Covid-19-Pandemie mit einem erhöhten Fahrzeugaufkommen vor den Schulen zu rechnen sein. Der Schulstart wird von der Polizei Einbeck zum Anlass genommen, gezielt Kontrollen auf den Schulwegen und vor den Schulen durchzuführen. Unterstützung erhält die Polizei dabei auch von dem Ordnungsamt der Stadt Einbeck. Neben den Überwachungsmaßnahmen werden auch Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Schulanfangsaktionen 2020 getroffen. In der Vergangenheit hat es sich bewährt, durch sichtbare polizeiliche Präsenz an den Schulen sowie den Schulwegen das Verkehrsverhalten von Kindern und auch Erwachsenen nachhaltig positiv zu beeinflussen. Hierdurch wird auch das Sicherheitsgefühl gestärkt. Es werden vermehrt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt sowie die Halteverbotszonen (u.a. an Bushaltestellen), die Gurtpflicht und das Nutzen von Rückhalteeinrichtungen beim Transport der Kinder zur Schule überwacht. Die Schulwegsicherung der Polizei an den Schulen ist insbesondere zu Beginn des neuen Schuljahres ein wichtiges Augenmerk, wird jedoch auch in den kommenden Wochen noch intensiv fortgesetzt. Weiterhin werden schwerpunktmäßige Kontrolltage durchgeführt.

