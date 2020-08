Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Aldi

Rossmann in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Neue Straße 37, 37581 Bad Gandersheim

(ros) Am Mittwoch, den 26.08.2020, 08:55 Uhr, kam es in Bad Gandersheim auf dem Parkplatz Aldi / Rossmann in der Neuen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin beobachtete, wie ein Einkaufswagen gegen einen geparkten PKW eines 38-Jährigen Einbeckers rollte und einen Sachschaden verursacht hat. Die verantwortliche Nutzerin des Einkaufswagens nahm diesen wieder auf und entfernte sich anschließend mit einem PKW SUV in rot, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen, vom Verkehrsunfallort. Ein Kennzeichen oder Fabrikat des PKW SUV konnte durch die Zeugin nicht festgestellt werden.

Bei der Verkehrsunfallflüchtigen soll es sich um eine ältere Dame handeln.

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls mitbekommen haben oder sachdienliche Hinweise zur Verkehrsunfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden.

