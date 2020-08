Polizei Wuppertal

POL-W: W - Fahrradunfall mit Schwerverletztem in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Auf der Kohlstraße kam es am 03.08.2020, um 20:10 Uhr, zu einem Fahrradunfall. Zwei 17-jährige Wuppertaler waren gemeinsam mit ihren Fahrrädern auf der Kohlstraße in südöstlicher Richtung unterwegs, als sich die Lenker der beiden aus bislang ungeklärter Ursache kurz berührten. Die Jugendlichen kamen beide zu Fall, wobei sich der eine leicht und der andere schwer verletzte. Letzterer wurde durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern konnten keine Beschädigungen festgestelt werden. (jb)

