Polizei Wuppertal

POL-W: W Kiosk mit Hammer überfallen - Tatverdächtige festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 31.07.2020, gegen 16:30 Uhr, überfiel ein Täter einen Kiosk an der Holsteiner Straße in Wuppertal-Elberfeld. Der Verdächtige betrat den Verkaufsraum, bedrohte den Kioskmitarbeiter mit einem Hammer und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, schlug er mit dem Hammer in Richtung des Angestellten. Diesem gelang es jedoch dem Schlag auszuweichen und seinerseits Reizgas gegen den Räuber einzusetzen. Dieser flüchtete daraufhin aus dem Geschäft und floh als Beifahrer in einem Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung wurde der Polizei eine Schlägerei an der Buchenstraße in Wuppertal-Barmen gemeldet. Einige der durch die Beamten hier angetroffenen Personen (30 und 27 Jahre) entsprachen der Personenbeschreibung des vorausgegangenen Raubes. Auch das zuvor flüchtige Fahrzeug konnte im Nahbereich festgestellt werden. Zwei Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Gegen den 30-Jährigen bestanden bereits zwei Haftbefehle. Gegen seinen vermeintlichen Mittäter sind ebenfalls Ermittlungen aufgenommen worden. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell