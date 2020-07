Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall geht glimpflich aus

Nienburg (ots)

ROHRSEN (jah) - Am 09.07.2020 gegen 16:30 Uhr kam es in Rohrsen auf der Straße "Am Büschen" zu einem Verkehrsunfall zwsichen einem PKW und einem Pedelec. Eine 66-jährige Rohrsenerin wollte mir ihrem PKW von der Straße "Am Büschen" auf die B 209 abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Ermittlungen einen 70-jährigen Gadesbündener auf seinem Pedelec, der die B 209 auf dem Geh- und Radweg nutzte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und am Knie leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 300 EUR. Die Polizei nahm eine Strafanzeige von Amts wegen fahrlässiger Körperverletzung und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Vorfahrtverstoßes auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell