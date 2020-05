Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeuge hilft nach Unfall

Geflüchtet ist ein Autofahrer in den vergangenen Tagen nach einem Unfall in Ulm.

Mittwochnachmittag hat der Besitzer eines Autos einen Schaden an seinem Opel entdeckt. Ein Autofahrer muss den seit Dienstagnachmittag verursacht haben. Seitdem stand der Opel in der Wagnerstraße. Trotz des Schadens von rund 2.500 Euro hatte der Unbekannte die Flucht ergriffen. Glück im Unglück für den Opelbesitzer: Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Er notierte sich das Kennzeichen des Verursachers und hinterließ den Zettel am Opel. Derzeit ermittelt die Polizei noch, wer genau für den Unfall verantwortlich ist. Dazu sei der Zeuge wichtig, so die Polizei. Sie bittet den Zeugen, sich unter der Telefon-Nummer 0731/1880 zu melden.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er habe Verantwortung übernommen und dem Besitzer des beschädigten Autos geholfen. Tipps zum wichtigen und richtigen Verhalten von Zeugen gibt die Polizei im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

