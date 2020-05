Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher fast erwischt

Flüchten musste ein Unbekannter am frühen Freitag in Heidenheim.

Kurz vor 3 Uhr hatte der Betreiber einer Gaststätte in der Olgastraße in seinem Lokal nachgesehen. Er war zuvor auf einen Einbrecher aufmerksam geworden. Als der Unbekannte seine Tat entdeckt sah, ergriff er sofort die Flucht. Die Polizei suchte ihn anschließend noch mit mehreren Streifen, bislang jedoch ohne Erfolg. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, war der Unbekannte zuvor offenbar durch ein Toilettenfenster in das Lokal eingedrungen. Im Haus brach er mehrere Türen, dann einen Geldautomaten auf. Als er sich über einen zweiten Automaten hermachte, wurde der Einbrecher vom Betreiber überrascht. Die Polizei (Tel. 07321/3220) sicherte die Spuren und ermittelt jetzt. Ob der Dieb überhaupt Beute machte, müssen die Ermittler noch feststellen.

Tipps und Hinweise, wie Sie ihr Haus vor Einbrüchen schützen können, gibt die Polizei online unter www.polizei-beratung.de oder bei ihren Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Für Heidenheim und Umgebung ist diese unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 erreichbar.

