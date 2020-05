Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Fußgängerin von LKW erfasst - Heidenheim

Ulm (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 93-jährige Frau erlitten, als sie als Fußgängerin von einem LKW erfasst wurde. Zugetragen hat sich dieser Verkehrsunfall am gestrigen Mittwochnachmittag in Heidenheim. Die Frau wollte an der Einmündung Eugen-Jäckle-Platz / Schnaitheimer Straße (Seite Zentral-Apotheke) die Fahrbahn überqueren. Nach dem derzeitigen polizeilichen Ermittlungsstand missachtete die Seniorin das für den Fußgängerverkehr geltende Rotlicht und trat unvermittelt auf die Fahrbahn und prallte hierbei seitlich gegen eine gerade anfahrende Sattelzugmaschine. Das Hinterrad des Schwerlastfahrzeuges erfasste die Fußgängerin und verletzte diese schwer. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Frau in eine naheliegende Klinik eingeliefert. Sachschaden entstand durch den Unfall nicht. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

