Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Schnell-Imbiss

Hagen (ots)

In der Zeit vom 02.04.2020, 22:10 Uhr und 03.04.2020, 07:25 Uhr, kam es in der Weststraße in Hagen Vorhalle zu einem Einbruch in einen Schnell-Imbiss. Offensichtlich hatte ein bislang unbekannter Täter die Glasscheibe der Eingangstür mit einem Stein eingeworfen und sich so Zutritt verschafft. Insgesamt sei eine Bargeldsumme von ca. 700EUR aus der Kasse entnommen worden. Der Tatort wurde zur Spurensicherung an die Kriminalpolizei übergeben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

