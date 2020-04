Polizei Hagen

POL-HA: 36-Jähriger will Geldinstitut nicht verlassen und leistet Widerstand

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2020, erhielt die Polizei gegen 17:30 Uhr mehrere Beschwerdeanrufe über eine Person in einer Bank. Der Mann belästigte Kunden der Filiale und weigerte sich zu gehen. Auch als die Beamten den 36-Jährigen zum Verlassen des Gebäudes aufforderten, weigerte er sich. Die Polizisten mussten den Mann in Gewahrsam nehmen, um den Platzverweis durchzusetzen. Dabei setzte er sich zur Wehr. Die Streifenwagenbesatzung legte dem 36-Jährigen Handfesseln an. Während der Fahrt zum Polizeigewahrsam gelang es dem Mann sich abzuschnallen. Immer wieder versuchte er aufzustehen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Dortmunder muss jetzt nicht nur mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, sondern auch mit einer Widerstandsanzeige rechnen.

