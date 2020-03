Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungewöhnliche Beute

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine eher ungewöhnliche Beute haben Diebe am Freitagnachmittag in Otterbach gemacht. Mitarbeiter eines Drogeriemarktes meldeten gegen halb 3, dass sie beobachtet hatten, wie eine Familie (zwei Erwachsene, ein Kleinkind) auf dem Parkplatz des Marktes einen Kindereinkaufswagen in den Kofferraum ihres Kompaktvans packte und davonfuhr.

Dank des abgelesenen Kennzeichens führt die Spur der Ermittler jetzt in den Landkreis. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

