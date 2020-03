Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versteckspiel mit der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Einem 26-Jährigen nutzte es in der Nacht zum Samstag nichts, sich in der St.-Franziskus-Straße vor einer Polizeistreife verstecken zu wollen. Der Mann war den Beamten aufgefallen, als er beim Anblick der Streife etwas in ein Gebüsch warf. Dann sprang der 26-Jährige hinter einen Baum und versuchte sich vor den Beamten zu verstecken. Als die Polizisten an den Mann herantraten, tat er so, als müsste er urinieren. Das Versteckspiel und sein Ablenkungsmanöver nutzen ihm nichts, die Ordnungshüter hatten den weggeworfenen Gegenstand aufgestöbert: eine Dose mit Cannabis. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt. Die Droge wurde beschlagnahmt. |erf

