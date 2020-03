Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei beendet Privat-Party

Kaiserslautern (ots)

Eine kleine Privat-Party hat die Polizei in der Nacht zu Montag in einer Wohnung in der Innenstadt beendet. Anwohner hatten gegen 1.20 Uhr die Streife verständigt, weil sie wegen des Lärms aus der Wohnung nicht schlafen konnten.

Die Polizeibeamten statteten der "Ruhestörerin" einen Besuch ab und stellten dabei fest, dass sich in ihrer Wohnung weitere drei Gäste aufhielten. Mit dem Hinweis auf die Nachtruhe und die aktuell gültigen Bestimmungen, was das Feiern von privaten Partys und die nicht zulässige Versammlung mehrerer Personen in Zeiten der Corona-Pandemie betrifft, wurden die Gäste aufgefordert, nach Hause zu gehen. |cri

