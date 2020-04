Polizei Hagen

POL-HA: Prügelei in Altenhagen - Mann zieht Pfefferspray

Hagen (ots)

Mehrere Zeugen riefen am Donnerstag, 02.04.2020, die Polizei in die Altenhagener Straße. Vor einem Supermarkt schlugen gegen 15:20 Uhr zwei Männer aufeinander ein. Nach bisherigen Ermittlungen kannten sich beide Personen flüchtig. Als der Streit eskalierte, zog der 37-Jährige ein Pfefferspray und setzte dieses gegen seinen Kontrahenten ein. Dieser (33) zog sein Gegenüber daraufhin in den Eingangsbereich eines Supermarktes, wo erneut Reizstoff versprüht und Tritte ausgeteilt wurden. Außer den beiden Schlägern wurde niemand verletzt. Die Beamten legten nach Klärung des Sachverhaltes eine Anzeige vor und verwiesen beide des Ortes.

