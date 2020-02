Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Containerbrand auf der Kurt-Schumacher-Straße - Polizei sucht nach zwei Feuerteufeln

Hamm-Herringen (ots)

Nachdem vier nebeneinander stehende Papier- und Restmüllcontainer am Donnerstagabend (20. Februar) auf der Kurt-Schumacher-Straße Feuer gefangen haben, sucht die Polizei nach zwei Brandlegern. Die beiden jungen Männer hielten sich gegen 17.35 Uhr im Bereich der Haus - Nummer 58 an den Müllbehältnissen auf und entfernten sich unmittelbar nach Ausbruch der Brände eilig in unbekannte Richtung. Beide Personen werden beschrieben als etwa 17 Jahre alt. Einer der beiden war zirka 170 Zentimeter groß und hatte eine stabile Figur, während der andere junge Mann mit etwa 185 Zentimetern größer und schlanker war. Er trug eine schwarze Jacke der Marke Wellensteyn und eine Hose mit Tarnmustern. Weiter führte er ein Fahrrad der Marke Hercules mit und hatte zum Zeitpunkt der Beobachtung ein Feuerzeug in der Hand. Der zweite Heranwachsende trug einen Parka mit einem nicht näher zu beschreibenden Logo auf dem Arm und sprach mit einem osteuropäischen Dialekt. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen. Der entstandene Sachschaden kann bisher nicht näher beziffert werden. Wer Angaben zu den verdächtigen Personen machen kann, möge sich bei der Polizei in Hamm unter der Nummer - 02381 - 916 - 0 melden. (es)

