Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Bike in der Hakenstraße gestohlen

Osnabrück (ots)

Am späten Mittwochnachmittag wurde in der Hakenstraße ein blaues Pedelec der Marke Pegasus, Modell E-Touring E7R, gestohlen. Das Damenrad ist von der Eigentümerin gegen 16.15 Uhr an einen Fahrradbügel vor einem Behördengebäude angekettet worden und war gegen 17.30 Uhr nicht mehr auffindbar. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-2215 oder -3203.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell