Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Mutter und Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Belm (ots)

Gegen 08 Uhr kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Eine 81-jährige Autofahrerin aus Belm befuhr die Straße Am Ickerbach in Richtung Schulstraße. An der Kreuzung zur Kurt-Schumacher-Straße missachtete sie die Vorfahrt einer 29-jährigen Frau auf ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzten sich die Radfahrerin und ihr 3-jähriges Kind, welches ordnungsgemäß im Kindersitz gesichert war, leicht. Beide wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw und dem Fahrrad entstanden Sachschäden.

